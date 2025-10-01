  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Commercio al dettaglio: vendite in calo in agosto

SDA

1.10.2025 - 14:00

Il settore della vendita è in rallentamento.
Il settore della vendita è in rallentamento.
Keystone

Agosto negativo per i negozi stanziali e online svizzeri, che hanno visto le loro vendite subire una flessione – corretta per spurgare gli effetti dei differenti giorni di vendita e festivi – dello 0,8% rispetto allo stesso mese del 2024.

Keystone-SDA

01.10.2025, 14:00

01.10.2025, 14:07

Nel confronto con luglio – e al netto delle variazioni stagionali – si assiste a una flessione dello 0,4%, ha comunicato oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). Quelli indicati sono i valori nominali: in termini reali, cioè tenendo conto dell'inflazione, le variazioni sono del -0,2% (mese) e pure del -0,2% (anno).

Escludendo i distributori di benzina (su cui incide il molto volatile prezzo del petrolio) e tenendo conto delle correzioni in base all'effetto dei giorni di vendita e di quelli festivi, in agosto il giro d'affari è sceso dello 0,2% (nessuna variazione in termini reali) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La statistica, fornita mensilmente dall'UST, si basa sui dati di un campione di circa 3000 aziende attive nel settore del commercio al dettaglio in Svizzera. Le imprese più piccole vengono consultate a intervalli trimestrali in merito al loro fatturato mensile.

I più letti

Ecco le novità e i cambiamenti in vigore in Svizzera a partire da ottobre
Una donna svizzera è stata aggredita da un turista in Islanda, l'autore è in fuga
I paradisi delle vacanze in Spagna sommersi dall'acqua, ecco il video
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante
Momento da brivido al lago di Oeschinen: influencer attaccata da una mucca

Altre notizie

Finanza e giustizia. AT1 Credit Suisse, respinta a New York causa contro Confederazione

Finanza e giustiziaAT1 Credit Suisse, respinta a New York causa contro Confederazione

Mercati finanziari. Netto aumento delle negoziazioni alla borsa svizzera, è boom di ETF

Mercati finanziariNetto aumento delle negoziazioni alla borsa svizzera, è boom di ETF

Industria farmaceutica. L'accordo di Pfizer negli Stati Uniti mette le ali a Novartis e a Roche in borsa

Industria farmaceuticaL'accordo di Pfizer negli Stati Uniti mette le ali a Novartis e a Roche in borsa