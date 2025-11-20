  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Commercio estero stabile in ottobre, ma ancora in calo con gli Stati Uniti

SDA

20.11.2025 - 10:00

Le cifre dell'export verso gli Stati Uniti continuano a influenzare fortemente i dati.
Le cifre dell'export verso gli Stati Uniti continuano a influenzare fortemente i dati.
Keystone

Dopo il forte aumento in settembre il commercio estero svizzero si è stabilizzato in ottobre, ma ancora in calo è risultato nei confronti degli Stati Uniti.

Keystone-SDA

20.11.2025, 10:00

20.11.2025, 10:07

Stando ai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) il valore totale dei beni venduti in altri paesi è sceso dello 0,3% rispetto al mese prima, quando era stato osservato un incremento del 3,4%. Le importazioni sono salite dello 0,2%, a fronte del +9,5% registrato in settembre.

Le variazioni indicate sono nominali: in termini reali (cioè corrette dell'effetto dei prezzi) si sono attestate rispettivamente a -0,6% (export) e +0,1% (import). Hanno preso la via dell'estero merci per 22,5 miliardi di franchi, mentre in direzione opposta i movimenti ammontano a 19,9 miliardi: il periodo in rassegna si chiude quindi con un'eccedenza di 2,6 miliardi (era di 2,7 miliardi in settembre).

Nel confronto con settembre i principali settori dell'export hanno avuto un andamento non del tutto uniforme: il ramo di gran lunga più importante, la chimica-farmaceutica, segna (a livello nominale) +1,0% (a 12,6 miliardi di franchi); seguono le macchine e l'elettronica (+0,4% a 2,7 miliardi), l'orologeria (+1,9% a 2,0 miliardi) e gli strumenti di precisione (-3,0% a 1,4 miliardi).

A livello geografico il continente più interessante per i prodotti elvetici rimane l'Europa (+6,9% a 13,6 miliardi), con un contributo importante fornito da Germania (+12,8% a 3,9 miliardi), Slovenia (+61,9% a 2,4 miliardi), Italia (-11,3% a 1,7 miliardi) e Francia (+2,7% a 1,1 miliardi). In sensibile flessione è il Nord America (-5,1% a 4,4 miliardi): gli Stati Uniti, malgrado il deciso calo (-5,5% a 4,2 miliardi), rimangono comunque il primo importatore di merci dalla Confederazione. Fa un passo indietro anche l'Asia (-3,1% a 4,4 miliardi), sulla scia dello scarso dinamismo della Cina (-2,0% a 1,2 miliardi).

Anche sul fronte delle importazioni il settore più importante rimane quello chimico-farmaceutico (-1,4% a 7,5 miliardi), seguito da macchine ed elettronica (-3,5% a 2,7 miliardi), veicoli (+5,5% a 1,8 miliardi) e metalli (+1,0% a 1,2 miliardi). Riguardo alle regioni, in progressione è l'Europa (+1,4% a 14,8 miliardi), in flessione è l'Asia (-2,5% a 3,3 miliardi), mentre sostanzialmente stabile è il Nord America (-0,3% a 1,1 miliardi, con gli Usa a +0,6%).

I più letti

Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»
Le gemelle Kessler, l'eredità segreta: donazioni milionarie e un pacco misterioso
Cassano ci va giù pesante: «I nostri giovani sono scarsi», il miracolo «lo farà Gattuso»
Primo discorso pubblico della principessa Kate, con alle dita 4 anelli: ecco cosa raccontano
Meghan Markle celebra il suo matrimonio con Harry: «Mi ama in modo audace»

Altre notizie

Esportazioni. Orologi svizzeri sempre in difficoltà, ancora frenata negli Stati Uniti

EsportazioniOrologi svizzeri sempre in difficoltà, ancora frenata negli Stati Uniti

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre in rialzo

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre in rialzo

Industria informatica. Trimestrale USA sopra le attese, Nvidia esorcizza la bolla IA

Industria informaticaTrimestrale USA sopra le attese, Nvidia esorcizza la bolla IA