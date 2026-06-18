  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché La Svizzera perde il primo posto al mondo nella classifica della competitività. Ecco i 2 Paesi che ci battono

SDA

18.6.2026 - 13:00

La Svizzera rimane uno dei paesi più innovativi al mondo.
La Svizzera rimane uno dei paesi più innovativi al mondo.
Keystone

La Svizzera non è più numero uno al mondo in materia di competitività.

Keystone-SDA

18.06.2026, 13:00

18.06.2026, 13:07

La Confederazione ha perso due posizioni nella classifica stilata annualmente dall'Institute for Management Development (IMD) di Losanna, venendo superata da Hong Kong e da Singapore, che sale sul gradino più alto del podio.

La perdita del primo rango è dovuta soprattutto al forte calo della performance economica, ha indicato oggi l'IMD.

Quello che è considerato uno dei quattro fattori di competitività più importanti è sceso di 24 posizioni, attestandosi al 37esimo posto.

Il crollo viene attribuito in primo luogo alla vertenza doganale con gli Stati Uniti: secondo gli esperti dell'IMD le incertezze economiche che ne sono derivate hanno pesato fortemente sulla Svizzera. Al contrario, gli effetti negativi dei dazi nei paesi asiatici sono stati meno marcati.

Quarta, nella graduatoria 2026, è Taiwan, seguita da Emirati Arabi Uniti, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Stati Uniti.

La Cina è 12esima, la Germania 23esima, la Francia 36esima e l'Italia 45esima. La classifica delle nazioni prese in considerazione è chiusa da Nigeria (68esima), Namibia (69esima) e Venezuela (70esima).

La graduatoria, giunta quest'anno alla 40esima edizione, è frutto della combinazione di centinaia di indicatori.

Fra questi figurano dati statistici, come disoccupazione, prodotto interno lordo, spesa statale per sanità e formazione, ma anche apprezzamenti sulla coesione sociale, la corruzione e la globalizzazione.

I più letti

I microfoni lasciati accesi al G7, Meloni: «Ho smesso di fumare», Trump: «La mia sedia è troppo bassa»
Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
Sion: voleva pulire le finestre, ma cade nel vuoto, muore 55enne
È morta l'attrice turca Ece Irtem, ha recitato anche al fianco di Can Yaman
È morta Daveigh Chase, protagonista di «The Ring» e voce di Lilo in «Lilo & Stitch»

Altre notizie

Politica monetaria. BNS: «Elevata disponibilità ad agire contro il rafforzamento del franco»

Politica monetariaBNS: «Elevata disponibilità ad agire contro il rafforzamento del franco»

Commercio estero. L'export di orologi svizzeri si stabilizza in maggio

Commercio esteroL'export di orologi svizzeri si stabilizza in maggio

Panorama mediatico. Nuova guida per «Il Grigione Italiano», il settimanale più longevo della Svizzera italiana

Panorama mediaticoNuova guida per «Il Grigione Italiano», il settimanale più longevo della Svizzera italiana