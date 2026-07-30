Mercato immobiliare Comprare casa è ancora più caro in Svizzera. Ecco di quanto

Acquistare una casa è fuori portata per ampie fasce della popolazione.

Comprare casa costa sempre di più in Svizzera: nel secondo trimestre il costo di un alloggio in proprietà è salito dello 0,7% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre su base annua la progressione è del 3,5%, stando ai rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica.