Possedere un'abitazione non è cosa per tutte le tasche. Keystone

Comprare casa diventa sempre più caro in Svizzera: nel terzo trimestre il costo di un alloggio in proprietà è salito dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti, stando ai rilevamenti dell'Ufficio federale di statistica (UST). Su base annua la progressione è del 5,2%.

Keystone-SDA SDA

L'indice dei prezzi degli immobili residenziali (IMPI) si è attestato a 124,3 punti, emerge dai dati pubblicati oggi. Le case unifamiliari hanno segnato rispettivamente +1,5% (variazione trimestrale) e +5,1% (incremento annuo), mentre gli appartamenti in proprietà mostrano scarti di +0,1% e +5,4%.

L'IMPI è un indicatore abbastanza recente: viene calcolato a partire dal terzo trimestre 2020 (con i dati che risalgono sino al primo trimestre 2017) sulla base di una media di 8000 transazioni registrate in tutta la Svizzera.

L'UST fa riferimento a informazioni dei 28 principali istituti ipotecari del paese, che coprono un'ampia quota di mercato in quanto la stragrande maggioranza delle vendite immobiliari è finanziata mediante un mutuo.