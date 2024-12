Il valore di un Bitcoin è attualmente di circa 87.000 franchi. sda

Una donna si è accidentalmente sbarazzata del patrimonio in Bitcoin del suo ex fidanzato, del valore di 636 milioni di franchi. Ora sta lottando per ottenere il permesso di cercare la chiave digitale in una discarica.

Una donna ha rivelato come si sia accidentalmente sbarazzata dell'accesso alla fortuna in Bitcoin dell'ex fidanzato, del valore di 636 milioni di franchi. James Howells sta lottando per ottenere il permesso di cercare in una discarica il disco rigido contenente la chiave digitale.

Halfina Eddy-Evans, parlando per la prima volta del dilemma digitale del suo ex fidanzato, ha ammesso di aver smaltito l'hard disk in Galles. Tuttavia sostiene di averlo fatto su sua istruzione.

Howells, che aveva estratto lui stesso i Bitcoin nel 2009, se ne era dimenticato. Ma dopo aver scoperto che le 8'000 monete valgono oggi circa 636 milioni di franchi, si sta battendo per ottenere il diritto di perquisire la discarica gestita dal Consiglio di Newport.

«Ecco un sacchetto che deve essere smaltito»

Halfina ha spiegato di aver portato l'hard disk con la «chiave» alla discarica nove-dieci anni fa. Da allora la coppia si è separata. La donna ha dichiarato: «Spero che lo trovi, non che voglia un centesimo dei suoi soldi, ma lo farebbe tacere!».

In un'intervista al DailyMail, la mamma dei suoi due figli adolescenti ha ammesso: «Sì, ho buttato via i suoi rifiuti, me lo ha chiesto lui».

«Il pezzo del computer era stato gettato in un sacco nero insieme ad altri oggetti indesiderati e lui mi ha chiesto di portarlo via dicendomi: "Ecco un sacco di spazzatura che deve essere portato alla discarica"».

Così, mentre tornava a casa, si è sbarazzata del sacco della spazzatura, senza sapere cosa contenesse.

La chiave digitale si trova su un disco rigido di un computer portatile che attualmente è sepolto da qualche parte in 110'000 tonnellate di rifiuti in una discarica vicina. Nel tentativo estremo di sbloccare la sua fortuna, si sta preparando a fare causa al Comune di Newport, in Galles.

L'estrazione mineraria impediva alla fidanzata di dormire

Nel farlo, ha promesso di donare il 10% del ricavato a enti di beneficenza della zona, abbastanza da trasformare Newport nella «Dubai o Las Vegas del Regno Unito».

All'epoca non si rese conto del suo valore e dovette smettere di estrarre dopo le lamentele dell'allora compagna Halfina. Teneva il portatile nella sua camera da letto e quando era in funzione, il suono della ventola le impediva di dormire.

Il prezzo del Bitcoin ha recentemente raggiunto la cifra record di 87'000 franchi, con un aumento di oltre l'80% quest'anno e il livello più alto dalla sua nascita nel 2009.

