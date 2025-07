L'accettazione dell'iniziativa «200 franchi bastano!» (Iniziativa SSR) comporterebbe il licenziamento di circa 3'000 persone presso la SSR. Ci sarebbero inoltre circa 3'250 ulteriori perdite di posti di lavoro in altre aziende, come fornitori o aziende di produzione, secondo un analisi economica. Gli effetti negativi sarebbero più marcati in Romandia e Ticino.

Immagine d'illustrazione. sda

Keystone-SDA SDA

Le cifre sono tratte da un'inchiesta macroeconomica condotta dall'istituto di ricerca BAK Economics nel maggio 2024, commissionata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e disponibile pubblicamente sul suo sito web. Il «Sonntagsblick» ne ha parlato domenica.

L'iniziativa SSR prevede una riduzione del canone radiotelevisivo dagli attuali 335 franchi a 200 franchi all'anno per nucleo familiare.

Effetti diversi a livello regionale

Secondo l'analisi, la SSR dovrebbe risparmiare circa 850 milioni di franchi se l'iniziativa venisse accettata. Inoltre, la limitazione delle attività della SSR comporterebbe un minore stimolo per il resto dell'economia. Ciò si tradurrebbe in un forte calo degli ordini per altre aziende, come pure delle produzioni di terzi.

Gli effetti negativi sulla creazione di valore e sui posti di lavoro si farebbero sentire maggiormente nella Svizzera francese e italiana rispetto alla Svizzera tedesca. BAK Economics attribuisce questo effetto a una centralizzazione delle attività nei settori della produzione, dell'informatica e dell'amministrazione

SSR deve risparmiare comunque

Il canone radiotelevisivo sarà ridotto anche se l'iniziativa sarà respinta. Nel giugno 2024, il Consiglio federale ha deciso infatti di abbassare gradualmente il canone a 300 franchi all'anno entro il 2029.

In questo contesto, lunedì scorso la SSR ha presentato i relativi piani di risparmio. Dovrà risparmiare 270 milioni di franchi entro il 2029. La direttrice generale Susanne Wille prevede riduzioni del personale «a tre cifre».

Wille vede una «differenza fondamentale» tra l'abbassamento della tassa a 300 franchi e l'abbassamento a 200 franchi. «Se l'iniziativa verrà accettata, la SSR non sarà più in grado di mantenere le sue radici regionali come oggi», ha dichiarato in un'intervista pubblicata dalla NZZ am Sonntag domenica.