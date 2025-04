Concordia è una delle principali casse malati elvetiche. Keystone

Concordia è in piena espansione: nel 2024 la cassa malati ha visto aumentare di 40'000 il numero di clienti nell'assicurazione malattia di base, per un totale di 740'000.

Keystone-SDA SDA

Si tratta della seconda crescita più forte nella storia aziendale, sottolinea l'impresa in un comunicato odierno.

Sulla scia del rialzo dei costi delle prestazioni e dell'ingente rafforzamento degli accantonamenti Concordia assicurazione svizzera malattie e infortuni (assicurazione di base) ha subito una perdita di 91 milioni. La consorella Concordia assicurazioni (complementari e previdenza) ha per contro chiuso l'esercizio con un'eccedenza di 47 milioni.

Il gruppo afferma di essere riuscito a comprimere ulteriormente i costi amministrativi, che nel 2024 hanno inciso sui premi incassati per l'assicurazione di base solo nella misura di 4,3 centesimi per ogni franco. Vengono inoltre controllare in modo scrupoloso le fatture: l'anno scorso 10,2 milioni di fatture sono state direttamente saldate, mentre le restanti 520'000 sono state restituite agli emittenti, in quanto non corrette o riferite a prestazioni non assicurate.

«Grazie al meticoloso controllo delle fatture e a una gestione oculata delle prestazioni nel 2024 Concordia ha risparmiato 420 milioni di franchi», si legge nella nota.

Fondata nel 1913 come associazione di mutuo soccorso, Concordia è uno dei principali assicuratori malattia svizzeri. Per la società lavorano circa 1400 dipendenti, di cui 700 nella sede principale di Lucerna.