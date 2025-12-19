  1. Clienti privati
Auto e giustizia Condanna ex CEO Audi per lo scandalo diesel è definitiva

SDA

19.12.2025 - 19:01

Il dirigente di Audi è stato riconosciuto colpevole di frode.
Il dirigente di Audi è stato riconosciuto colpevole di frode.
Keystone

La sentenza contro l'ex presidente della direzione di Audi Rupert Stadler nel cosiddetto scandalo diesel è definitiva: lo ha comunicato oggi la Corte federale di giustizia di Karlsruhe.

Keystone-SDA

19.12.2025, 19:01

19.12.2025, 19:02

Si tratta della sentenza del giugno 2023 con la quale il tribunale di Monaco di Baviera aveva condannato Stadler e altri due coimputati per frode a pesanti pene detentive e pecuniarie. In particolare, Stadler era stato condannato a un anno e nove mesi e al pagamento di 1,1 milioni di euro.

Si è trattato della prima sentenza penale in Germania nello scandalo diesel, che ha sconvolto il settore e causato danni per miliardi di euro. Gli imputati avevano presentato ricorso contro la sentenza, che è stato respinto proprio oggi: il riesame della sentenza non ha evidenziato alcun errore giuridico a danno degli imputati.

