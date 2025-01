In Asia le vendite sono risultate in calo. Keystone

Il costruttore automobilistico tedesco Porsche ha consegnato 310'718 vetture nel 2024, registrando una flessione del 3% rispetto all'anno precedente.

Il calo è dovuto principalmente al perdurare della difficile situazione economica in Cina, dove le consegne hanno segnato un -28%. Un incremento è stato invece osservato in Europa (+8% esclusa la Germania) e in Nord America (+1%).

«Prevediamo che le condizioni economiche e geopolitiche ci metteranno alla prova più che mai nel 2025», afferma Detlev von Platen, responsabile marketing del gruppo. «Il nostro obiettivo è però quello di rafforzare ulteriormente il nostro marchio a livello globale e di sfruttare il potenziale di mercato».