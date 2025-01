Il risparmio non è molto remunerato dalle banche. Keystone

La fase di aumento dei tassi d'interesse sui soldi in banca è stata di breve durata: la remunerazione dei conti risparmio è di nuovo scesa nettamente in gennaio.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Stando a un'analisi del servizio di confronti Moneyland.ch in media per un conto di un adulto si riceve al momento lo 0,35%, a fronte dello 0,50% di fine 2024 e dello 0,80% di fine 2023. Per i giovani la media è dello 0,71% e anche in questo caso si registra un calo negli ultimi mesi.

«Non è una buona notizia per i risparmiatori», afferma Benjamin Manz, direttore di Moneyland.ch, citato in un comunicato odierno. «Si può ipotizzare che gli interessi sui risparmi scenderanno ulteriormente nel corso di quest'anno».

Alcune banche offrono però ancora tassi significativamente superiori alla media: in particolare gli istituti più piccoli si distinguono dalla massa, arrivando sino all'1%.

Si dovrebbero confrontare le offerte delle diverse banche

Più alti sono i tassi sui conti risparmio in euro e in dollari: per la moneta europea la media è dello 0,7%, con un massimo del 2,5%, mentre per la valuta americana si è all'1,25%, con un massimo dell'1,75%. I conti in divise estere presentano però un rischio di cambio, mettono in guardia gli esperti del portale.

Secondo Moneyland.ch chi vuole lasciare il suo denaro su un conto risparmio dovrebbe confrontare le offerte: esistono ancora notevoli differenze tra i vari istituti.

In generale, comunque, si prevede un'ulteriore flessione degli interessi: oltre alla riduzione del tasso guida da parte della Banca nazionale svizzera (BNS) questo è dovuto anche a considerazioni strategiche da parte delle singole banche.

Gli interessi sul terzo pilastro sono leggermente più alti

I tassi di interesse sui conti di risparmio del pilastro 3a sono ancora leggermente più alti, con una media dello 0,6%: ma i fondi 3a sono bloccati fino a 5 anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e possono essere ritirati anticipatamente solo in casi eccezionali.

A seconda della durata, anche i conti di deposito a termine e le obbligazioni di cassa offrono remunerazioni più elevate: il denaro è però fermo per l'intera durata.

«A lungo termine, un portafoglio azionario ben diversificato, ad esempio con un ETF globale, può offrire rendimenti nettamente superiori a quelli dei conti di risparmio», argomentano gli specialisti di Moneyland.ch.

«Anche il rischio è comunque più elevato: si possono verificare perdite, almeno nel breve periodo».