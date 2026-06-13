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Alpinismo Contributo di solidarietà per dormire nelle capanne del CAS

SDA

13.6.2026 - 20:01

La capanna Sardona, nel canton San Gallo
La capanna Sardona, nel canton San Gallo
Keystone

Il Club Alpino Svizzero (CAS) introduce un contributo di solidarietà per ogni pernottamento in una capanna, una tassa di prenotazione e ritocca le quote dei membri per far fronte alle sfide future.

Keystone-SDA

13.06.2026, 20:01

13.06.2026, 20:30

Lo hanno deciso i rappresentanti delle 110 sezioni nel corso della loro assemblea tenutasi oggi a Berna.

Con la Strategia 2026-2030, un adeguamento delle quote associative e un pacchetto di misure volte a stabilizzare il Fondo Capanne, il CAS pone le basi per un ulteriore sviluppo mirato degli sport di montagna, della gestione dei rifugi, della tutela dell'ambiente montano e dell'associazione nel suo complesso, si legge in un comunicato.

La quota annuale per i soci delle sezioni proprietarie di capanne sale pertanto a 80 franchi (in precedenza 75), mentre quella per le famiglie a 120 (prima 110). Per i giovani rimane invariata a 30 franchi.

Viene inoltre introdotto un contributo di solidarietà per ogni pernottamento: tre franchi per i soci adulti del CAS e cinque franchi per i non soci adulti. Le guide alpine, che finora pernottavano gratuitamente nelle capanne del CAS, verseranno da parte loro un contributo di solidarietà di 20 franchi per pernottamento.

Tassa di prenotazione

È stato inoltre deciso di introdurre una tassa di prenotazione uniforme di dieci franchi per le capanne con servizio di gestione. Verrà riscossa per ospite e per notte e addebitata sul prezzo totale al momento del soggiorno. In caso di annullamento o se il pernottamento non viene effettuato, la tassa non viene rimborsata.

L'introduzione di una tassa analoga nelle capanne non custodite è facoltativa: la decisione spetta quindi alla sezione proprietaria della struttura. Lo scopo è aumentare l'impegno degli ospiti nel prenotare, dopo che nelle ultime settimane diversi media hanno dato ampio risalto a cancellazioni dell'ultimo minuto.

CAS, capanne sempre più popolari

Le 151 capanne del CAS stanno diventando sempre più popolari. Il loro tasso di occupazione è salito lo scorso anno del 12,7% rispetto al 2024, con 409'000 pernottamenti. Il 2025 è così entrato nella storia del club come l'anno di maggior successo per le capanne.

Queste ultime devono però affrontare grandi sfide: lo scioglimento del permafrost, le condizioni meteorologiche estreme e un approvvigionamento idrico sempre più difficile rendono necessari adeguamenti a livello costruttivo. Il CAS – che conta 180'000 soci – prevede entro il 2040 spese annuali comprese tra i 20 e i 25 milioni di franchi per progetti di costruzione.

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