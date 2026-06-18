Secondo Tim Cook la pressione sui prezzi è ormai insostenibile.
Keystone
Apple intende aumentare i prezzi dei suoi prodotti per compensare l'impennata dei costi dei chip per la memoria. Lo ha detto il Ceo Tim Cook in un'intervista al Wall Street Journal.
«Purtroppo gli aumenti di prezzo sono inevitabili. Stiamo facendo del nostro meglio per mitigare i forti rincari e abbiamo tentato di mettere al riparo i nostri clienti dagli aumenti, ma la situazione è divenuta insostenibile», ha messo in evidenza Cook.