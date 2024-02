I mezzi di pagamento elettronici, come Twint, possono nuovamente essere utilizzati nei negozi Coop. Keystone

Il guasto che da ieri, giovedì, sera ha reso impossibile effettuare pagamenti senza contanti nei negozi Coop di tutta la Svizzera è stato riparato stamani. I pagamenti elettronici con carta e tramite Twint sono ora nuovamente possibili, ha dichiarato un portavoce.

I negozi Coop Pronto e il sistema di pagamento per gli acquisti in linea non sono stati toccati dal problema, ha indicato un portavoce del grande distributore ieri sera, confermando l'informazione della panne resa nota da vari media.

tl, ats