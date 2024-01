Particolarmente dinamiche sono state le vendite delle linee Prix Garantie e Naturaplan. Keystone

Lieve aumento del fatturato per il gruppo Coop: nel 2023 il colosso della grande distribuzione ha totalizzato ricavi per 34,7 miliardi di franchi, l'1,4% in più dell'anno precedente.

Stando ai dati diffusi stamani nel comparto del commercio al dettaglio le vendite si sono attestate a 19,9 miliardi, con una progressione dell'1,0% al netto dei carburanti. I supermercati (compreso il negozio online) hanno visto il giro d'affari lievitare del 2,4% a 11,8 miliardi.

«In un contesto economico difficile, Coop è stata in grado di ridurre i prezzi di oltre 1000 prodotti e di ottenere una crescita a due cifre con il proprio marchio Prix Garantie», si legge in un comunicato. In sensibile progressione (+8,7%) risultano anche i prodotti della linea bio Naturaplan.

Nella divisione commercio all'ingrosso e produzione – che comprende fra l'altro entità quali Transgourmet, Bell e le unità di fabbricazione del gruppo – i proventi sono stati 16,3 miliardi (+3,8%), di cui 11,4 miliardi da attribuire alla sola Transgourmet.

Coop ha pubblicato solo informazioni relative al fatturato. Per conoscere le indicazioni riguardo agli utili occorrerà aspettare il 15 febbraio.

In breve la storia di Coop

Coop è il nome con cui viene chiamata dagli anni 70 l'Unione svizzera delle cooperative di consumo (USC), fondata nel 1890.

Nell'ambito di tre progetti (realizzati nel 1969, 1979 e 1986) le oltre 400 società in seno all'USC furono raggruppate dapprima in 15 cooperative regionali (1998) e poi in una sola (2001); i punti vendita vennero ridotti di numero, ma ampliati di superficie.

Il marchio Coop è stato registrato nel 1914.

hm, ats