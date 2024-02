Coop assicura di voler proseguire "risolutamente" la sua strategia di riduzione dei prezzi. Keystone

Coop lo scorso anno ha fatto segnare un aumento dell'utile netto del 2,1%, a 575 milioni di franchi, ha annunciato oggi il gigante basilese della vendita al dettaglio.

Il 4 gennaio l'azienda aveva già comunicato l'andamento del fatturato: i ricavi da gennaio a dicembre avevano raggiunto 34,7 miliardi di franchi, l'1,4% in più dell'anno precedente.

Nel settore della vendita al dettaglio, il fatturato è immutato su base annua a 20,8 miliardi, ma escludendo il ramo dei carburanti vi è stata una crescita dell'1,0%. I supermercati Coop e il negozio di alimentari in linea Coop.ch hanno generato un fatturato di 11,8 miliardi, in crescita del 2,4%, si legge in una nota odierna.

Coop indica di voler «reinvestire completamente» l'utile netto nell'azienda, che impiega quasi 96'000 persone. Il colosso elvetico della vendita al dettaglio assicura anche di voler proseguire «risolutamente» la sua strategia di riduzione dei prezzi.

ns