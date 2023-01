Coop richiama dei prodotti a base di tofu

Il richiamo riguarda prodotti dei marchi "Karma" e "Prix Garantie" Keystone

Coop richiama diversi prodotti a base di tofu dei marchi «Karma» e «Prix Garantie». Non è infatti possibile escludere che siano penetrati nelle confezioni dei trucioli metallici, il che potrebbe comportare un potenziale pericolo per la salute.

In una nota odierna, il gigante del commercio al dettaglio raccomanda quindi di non consumare gli articoli in questione a base di tofu. Il motivo alla base di questo richiamo è un errore durante il processo di confezionamento.

Il richiamo riguarda dodici prodotti dei marchi «Karma» e «Prix Garantie» con diversi aromi, venduti dal 21.12.2022 al 06.01.2023 nei supermercati Coop e su coop.ch.

Gli articoli in questione ora non sono più in vendita. I clienti che avessero acquistato tali prodotti sono invitati a riportarli presso il punto vendita. Il prezzo di vendita sarà loro rimborsato, precisa ancora il comunicato.

ats