Un esercizio 2025 di successo: Coop cresce in tutti i settori. Keystone

Coop ha registrato lo scorso anno un utile netto di 606 milioni di franchi, in aumento del 3,6% rispetto all'esercizio precedente. Le vendite sono state trainate in particolare dall'attività dei supermercati e dal commercio all'ingrosso.

Keystone-SDA SDA

«L'utile realizzato rimane interamente all'interno dell'azienda e viene reinvestito», sottolinea il gruppo oggi in un comunicato.

Il fatturato, già annunciato a inizio gennaio, si è attestato a 35,5 miliardi di franchi, in crescita del 2,3%. Il giro d'affari del commercio al dettaglio ha raggiunto 21,2 miliardi. «Coop è riuscita a crescere ulteriormente e aumentare le proprie quote di mercato non solo nei supermercati, ma anche nei formati specializzati», si legge nella nota.

Al netto dei carburanti, Coop registra nel commercio al dettaglio una crescita del 2,4% a tassi di cambio costanti.

Il gigante della distribuzione ha inoltre aumentato l'organico: a fine 2025 impiegava 97'275 persone, 235 in più rispetto all'anno precedente, mentre 1270 nuovi apprendisti hanno avviato la loro formazione all'interno del gruppo.