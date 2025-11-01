  1. Clienti privati
Svizzera Coop vuole aprire la sua millesima filiale nel 2026

SDA

1.11.2025 - 09:10

Per Philipp Wyss la combinazione delle vendite stazionarie e online "è determinante".
Per Philipp Wyss la combinazione delle vendite stazionarie e online "è determinante".
Keystone

Coop intende aprire la sua millesima filiale nel corso del prossimo anno. Nonostante la fitta rete di punti vendita già esistente, il direttore generale Philipp Wyss intravvede un ulteriore potenziale di crescita in Svizzera «grazie all'aumento della popolazione»

SDA

01.11.2025, 09:10

01.11.2025, 09:12

Alla fine del 2024 il dettagliante disponeva di 970 supermercati e ha realizzato un fatturato di 12,1 miliardi di franchi. «Il settore alimentare va bene da anni e in tale ambito stiamo gradualmente guadagnando quote di mercato», afferma Wyss in un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano «Le Temps».

Anche nel settore non alimentare Coop sta registrando un buon andamento, nonostante la forte concorrenza del commercio online. Il gruppo ha inoltre beneficiato della ristrutturazione del suo principale concorrente, la Migros.

Parallelamente all'espansione della rete di filiali, Coop intende rafforzare le vendite online e connettere più strettamente i due canali di distribuzione. «Questa combinazione è determinante», secondo Wyss. Difatti «abbiamo constatato che i migliori clienti online e offline sono gli stessi.»

Per quanto riguarda possibili acquisizioni, il CEO di Coop spiega che si stanno cercando obiettivi adeguati, «ma il mercato è piuttosto prosciugato». La priorità è quindi la crescita in tutti i segmenti di prezzo.

