Trasporti e inclusioneCordini girasole disponibili da subito in tutti i centri viaggi FFS
SDA
25.3.2026 - 11:32
Da subito, in tutti i centri viaggi FFS sono disponibili i cosiddetti cordini girasole.
Keystone-SDA
25.03.2026, 11:32
SDA
Si tratta di laccetti verdi decorati con girasoli gialli ideati nel Regno Unito nel 2016 che servono a segnalare in modo discreto che chi li indossa ha una disabilità non visibile e potrebbe aver bisogno di maggiore pazienza, assistenza o comprensione per esempio durante il controllo dei biglietti.
Il cordino girasole, conosciuto a livello internazionale come «Sunflower Lanyard», era stato inizialmente introdotto «con grande successo» dall'estate 2025 nelle regioni di Zurigo, Losanna e Ginevra, hanno indicato le FFS all'agenzia Keystone-ATS.
L'interesse rimane elevato e il riscontro molto positivo. Sono già stati distribuiti oltre 10'000 cordini. Un sondaggio condotto su un campione di oltre 1'100 persone dopo la fase pilota ha mostrato che il desiderio di un'introduzione a livello nazionale del laccetto era forte, hanno precisato le FFS. Da ora, il «Sunflower Lanyard» è quindi disponibile in tutti i centri viaggi dell'ex regia federale.
Le FFS sono state il primo operatore di trasporto pubblico svizzero a offrire il cordino girasole, ormai consolidato a livello internazionale. Nel frattempo, altre aziende di trasporto hanno aderito all'iniziativa, ad esempio la Matterhorn Gotthard Bahn, la compagnia aerea Swiss o l'aeroporto di Zurigo.
Il laccetto è stato progettato per le persone con disabilità come l'autismo, il disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività (ADHD) o il morbo di Parkinson. Nel frattempo il personale delle FFS è stato sensibilizzato al tema e adeguatamente formato, ma l'azienda spera che il cordino girasole venga utilizzato anche al di fuori del settore dei trasporti, in modo da diventare più riconoscibile nella società.
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