La Corte Suprema ha respinto la richiesta di Trump di rimuovere immediatamente dall'incarico Lisa Cook, governatrice Fed, in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca.

Con una decisione presa a maggioranza di 5 voti contro 4, i saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.

In una reazione a caldo, Lisa Cool ha affermato che la decisione della Corte Suprema «di mantenere in vigore l'ordinanza del tribunale di grado inferiore e di ribadire la necessità di un procedimento e di una motivazione reali riconosce che l'indipendenza della Federal Reserve è essenziale per l'adempimento dei mandati affidati dal Congresso».