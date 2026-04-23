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Svizzera Banche, costi a confronto: grandi differenze tra gli istituti

SDA

23.4.2026 - 14:06

I prelievi al bancomat equivalgono a costi in quasi tutte le banche. (Immagine d'archivio).
I prelievi al bancomat equivalgono a costi in quasi tutte le banche. (Immagine d'archivio).
Keystone

I conti bancari in Svizzera sono fortemente legati alla quotidianità. Vi si versano i salari, si usano per pagare le fatture e per prelevare denaro. I costi però differiscono notevolmente fra i vari istituti.

Keystone-SDA

23.04.2026, 14:06

23.04.2026, 14:18

In uno studio pubblicato oggi, Moneyland ha confrontato 34 banche elvetiche su questo specifico tema, e la differenza fra le spese annuali è sorprendentemente grande.

Quel che è certo, è che l'utilizzo sistematico della carta di debito senza prelievo di contanti al bancomat è offerto gratuitamente da un numero maggiore di banche rispetto ai pagamenti con prelievo di contanti. Se si paga unicamente con la carta di debito in Svizzera, in 14 banche non si pagano spese.

A metà classifica, con esborsi fra i 12 e i 98 franchi, si trovano realtà come diverse banche cantonali, Raiffeisen o ancora PostFinance. Alle tre cifre si arriva solo presso la Banca cantonale di Basilea Campagna (BLKB, 100 franchi) e UBS (144 franchi).

Se invece la carta di debito viene usata anche all'estero, rimangono solo 8 prestatori gratuiti. Fra questi si trovano la Banca cantonale bernese (BEKB), Valiant, Yuh e Swissquote. Altrimenti i costi variano fra i 20 (Acrevis) e i 204 franchi (UBS).

I prelievi costano caro

Appena l'utente vuole prelevare soldi al bancomat, i costi salgono. Solo presso Avera, e solo con utilizzo limitato alla Svizzera, il conto rimane senza spese. Altrimenti si parte dai 15,20 di Yuh, fino ai 180 franchi di UBS, mostrano gli esperti di Moneyland.

Per un utilizzo combinato fra Svizzera ed estero, Valiant offre con 48 franchi il modello più conveniente. In questo caso solo 10 istituti rimangono sotto i 100 franchi di spese, mentre fra gli altri si arriva fino ai 240 franchi di UBS.

Come base di calcolo, Moneyland ha ipotizzato 60 prelievi di contanti all'anno, di cui 30 presso la propria banca. Nel profilo combinato con utilizzo nazionale ed estero sono stati aggiunti altri 12 prelievi all'estero.

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