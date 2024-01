Il contante è il mezzo di pagamento più costoso. Keystone

I costi economici complessivi dei pagamenti effettuai in Svizzera in loco (cioè per esempio alla cassa di un supermercato o di un altro negozio) sono considerevoli: è la conclusione cui giunge uno studio dell'Università di San Gallo (HSG).

Gli oneri in questione sono ammontati nel 2022 a 7,3 miliardi di franchi, lo 0,95% del prodotto interno lordo (Pil). Con 5,2 miliardi i pagamenti in contanti hanno generato i costi complessivi più elevati, seguiti dalle carte di credito (1,1 miliardi) e da quelle di debito (1,0 miliardi).

La ricerca – che si basa su dati approfonditi raccolti presso istituti finanziari, fornitori di infrastrutture ed esercenti – distingue fra oneri privati sostenuti da commercianti, banche nonché consumatori e costi delle risorse, che riflettono le spese sotto forma di processi (tempo per i pagamenti, prelievo e conteggio del contante, capitale e tecnologia).

Stando agli estensori dello studio l'indagine fornisce per la prima volta informazioni complete su come aumentare l'efficienza economica complessiva delle transazioni.

hm, ats