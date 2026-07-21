Gli investimenti nelle costruzioni – cioè tutte le spese legate alla realizzazione di un'opera – sono aumentati nel 2025 del 3,5% in rapporto all'anno precedente, grazie all'incremento sia dell'edilizia (+3,6%) che nel genio civile (+3,2%).

I committenti pubblici – ovvero la Confederazione, i cantoni e i comuni – hanno aumentato le somme investite nel genio civile (+5,2%) e nell'edilizia (+8,4%), mentre i privati hanno speso di meno nel primo segmento (-5,7%) e di più nel secondo (+2,5%), emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Nel 2025 si è investito maggiormente in costruzioni nuove (+3,4%, e sono aumentate anche le ristrutturazioni (+3,5%). Il portafoglio lavori per il 2026, comprendente tutti i progetti di costruzione che si trovavano in fase di realizzazione al 31 dicembre scorso, è progredito del 6,0% rispetto a dodici mesi prima.

Le variazioni indicate si basano su dati provvisori che non permettono ancora di estrapolare valori assoluti, mettono in guardia gli esperti dell'UST. Servono per potere avere una prima stima dell'evoluzione del settore. Le cifre definitive saranno diffuse l'anno prossimo.