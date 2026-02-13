  1. Clienti privati
Dopo tragedia Rogo di Crans-Montana: dopo settimane difficili le prenotazioni alberghiere si stabilizzano

SDA

13.2.2026 - 10:39

Sciatori a Crans-Montana
Keystone

Dopo l'ondata di cancellazioni registrata a inizio a gennaio, a febbraio le prenotazioni alberghiere a Crans-Montana (VS) si sono stabilizzate. Lo ha reso noto oggi alla radio RTS il direttore del locale Ente turistico, Bruno Huggler.

Un altro motivo di soddisfazione per il settore è rappresentato dalle recenti nevicate, ha aggiunto.

«Confidiamo che le condizioni saranno eccellenti e ciò avrà sicuramente un effetto positivo sul numero di ospiti». Crans-Montana dispone di quasi 1300 camere d'albergo e 12'000 chalet e appartamenti, ha poi ricordato.

Malgrado questa ventata di ottimismo, nella regione continua a regnare un'atmosfera «triste».

«L'entusiasmo è minore», ha affermato Philippe Nicolle, gestore di un locale sul posto e presidente dell'associazione dei proprietari di bar e ristoranti.

«Sarà sicuramente una stagione triste sotto tutti i punti di vista», ha aggiunto, sempre ai microfoni della RTS.

Questo fine settimana iniziano le vacanze in diversi cantoni romandi, come Vaud, Vallese, Friburgo e Giura.

