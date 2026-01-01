  1. Clienti privati
Acquisita da Vail Resorts nel 2024 Crans-Montana, una stazione sciistica che attirare sempre più americani

SDA

1.1.2026 - 15:15

Skier walks in the street near the area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, Thursday, January 1, 2026. According to regional media, the incident caused several deaths and injuries, while the exact cause of the blaze was not immediately known, Swiss cantonal police said. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
KEYSTONE

Numerosi cittadini stranieri potrebbero figurare fra le vittime del devastante incendio di Crans-Montana (VS). Dopo l'acquisto del comprensorio sciistico da parte di Vail Resorts nel maggio 2024, la stazione vallesana – già focalizzata sulla clientela internazionale – vuole attirare più turisti americani.

Keystone-SDA

01.01.2026, 15:15

Tragedia. Per l'inferno di Crans-Montana si parla di «flashover». Ecco cosa è

TragediaPer l'inferno di Crans-Montana si parla di «flashover». Ecco cosa è

«Abbiamo osservato un aumento d'interesse da parte dei visitatori nordamericani per la Svizzera in seguito all'acquisizione dei comprensori di Crans-Montana e Andermatt Sedrun», aveva recentemente dichiarato all'agenzia finanziaria AWP un rappresentante della statunitense Vail Resorts, basata in Colorado.

A fine 2024, Bruno Huggler, direttore dell'ufficio del turismo della stazione vallesana, aveva spiegato che con l'arrivo di Vail Resorts, la struttura della clientela avrebbe potuto cambiare.

«Attualmente abbiamo il 70% di turisti svizzeri e il 30% di stranieri, in particolare provenienti da Francia, Italia, Benelux e Regno Unito», aveva evidenziato.

Tragedia. Inferno a Crans-Montana, parlano due testimoni oculari. Ecco da dove sarebbero partite le fiamme

TragediaInferno a Crans-Montana, parlano due testimoni oculari. Ecco da dove sarebbero partite le fiamme

Gli americani rappresentavano solamente il 3%. Ma la cosa potrebbe cambiare a breve termine, con l'obiettivo del 12% entro i campionati di mondo di sci alpino del 2027, aveva detto Pete Petrovski, direttore degli impianti di risalita Crans Montana/Vail Resorts.

In totale, la società del Colorado ha annunciato investimenti per 30 milioni di franchi su cinque anni. Fra le varie cose, sono previste anche campagne promozionali per aumentare la visibilità internazionale.

