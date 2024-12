Nel 2024 sono state create 52'978 nuove aziende in Svizzera, un nuovo record (foto simbolica) Keystone

In Svizzera non sono mai state create così tante nuove imprese come nel 2024.

Keystone-SDA, ev, ats SDA

Secondo l'Institut für Jungunternehmen (IFJ), società anonima specializzata nel sostegno alle start-up con una sede anche a Lugano, nell'anno in rassegna ne sono state registrate 52'978, superando le 51'637 del 2023 (primato finora).

L'incremento del 2,6% sottolinea la continua crescita e l'attrattiva imprenditoriale della Svizzera, indica IFJ in un comunicato odierno, aggiungendo che questa tendenza riflette anche il desiderio dei fondatori di società di «indipendenza e realizzazione personale».

A livello regionale, la Svizzera sud-occidentale, con un aumento del 6,3%, è stata quella con la più forte crescita di start-up. Anche l'Espace Mittelland (+3,4%) e il Ticino (+3%) hanno registrato una netta progressione rispetto all'anno prima.

Un incremento moderato si è rilevato nella Svizzera centrale (+2%), a Zurigo (+1,2%) e nella Svizzera orientale (+1,1%). L'unica regione a registrare un calo è stata la Svizzera nord-occidentale (-1%).

La maggior parte delle nuove imprese sono state create nel settore dell'artigianato (oltre 5500), seguito da quello della consulenza (circa 5200) e dell'immobiliare (circa 4800).