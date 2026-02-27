  1. Clienti privati
Quasi 5'000 società sono state create a febbraio in Svizzera

SDA

27.2.2026 - 13:54

Nel mese di febbraio sono state create 4'968 imprese
Nel mese di febbraio sono state create 4'968 imprese
Keystone

La dinamica imprenditoriale ha conservato tutto il suo vigore a febbraio, come dimostrano le 4'968 società create in Svizzera nel corso di questo mese, secondo il conteggio del portale d'informazione Help.ch.

Keystone-SDA

27.02.2026, 13:54

27.02.2026, 14:05

L'aumento ha raggiunto il 3,2% su base annua e arriva dopo progressi del 3,4% a gennaio e dell'8,9% a dicembre.

Su base mensile, si è registrato un balzo del 13%, secondo le indicazioni fornite venerdì e calcolate grazie alle iscrizioni al registro di commercio.

Le chiusure di imprese si sono rivelate meno numerose a febbraio, pari a 2'808 società (+1,4% su base annua), rispetto a gennaio quando erano 3'031 (+13,2%).

Help.ch ha inoltre registrato 18'975 mutazioni, ossia un calo del 6% nel confronto annuale.

