Credit Suisse a processo, accuse di manipolazione delle divise

Credit Suisse ha una presenza importante negli Stati Uniti. Keystone

Credit Suisse (CS) sta affrontando negli Stati Uniti una causa per presunta manipolazione sul mercato delle divise. Una serie di attori, tra cui fondi pensione, accusano la banca elvetica di aver intrattenuto intese illecite con altri istituti, fra il 2007 e il 2013.

Stando a quanto riferisce Bloomberg, oggi è cominciata la selezione della giuria per il processo. Una portavoce di CS ha confermato all'Awp l'inizio della causa, aggiungendo che la società ritiene di avere forti argomenti legali e fattuali per difendersi. Secondo l'addetta stampa è inoltre importante sottolineare che il processo non riguarda una richiesta di risarcimento danni.

La giuria dovrà solo decidere se Credit Suisse è effettivamente coinvolta nella fissazione dei prezzi, scrive Bloomberg. Se la banca dovesse perdere la causa i clienti potrebbero però poi chiedere un indennizzo individualmente.

Oltre a CS numerosi altri grandi istituti hanno già dovuto affrontare cause legali negli Stati Uniti per la manipolazione del mercato valutario: tra questi possono essere menzionati UBS, Citigroup, Barclays e Deutsche Bank. Negli anni passati diverse autorità di vigilanza avevano indagato sulle vicende in questione ed erano state imposte pesanti multe miliardarie a diverse banche.

Il processo arriva in un momento che, come noto, si presenta difficile per Credit Suisse. Dopo alcune disavventure finanziare e diversi trimestri in perdita la banca ha annunciato una revisione completa della strategia, i cui risultati saranno resi noti il 27 ottobre. Nel frattempo in borsa il titolo della banca ha toccato la settimana scorsa un minimo di sempre a 3,52 franchi, a fronte dei 9,64 franchi di gennaio. Nelle ultime sedute vi è stato un certo recupero: l'azione della banca fondata nel 1856 da Alfred Escher (1819-1882) viene oggi scambiata a circa 4,30 franchi.

hm, ats