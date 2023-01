Credit Suisse aumenta i tassi d'interesse sui conti, ma di poco

Qualche soldo in più sui conti di Credit Suisse. Keystone

Anche Credit Suisse aumenta la remunerazione del risparmio, pur mantenendola molto bassa.

Dall'inizio di febbraio i titolari di conti risparmio godranno di un interesse dello 0,25% sino a un importo di 50'000 franchi e dello 0,1% fra 50'000 e 500'000 franchi, a fronte dello 0,01% praticato finora.

Stando alle comunicazioni odierne della banca, per i conti di libero passaggio del secondo pilastro varrà il tasso dello 0,1% (finora 0,01%), per quelli del terzo pilastro lo 0,3% (finora 0,05%),

Pur aumentati, gli interessi di CS rimangono comunque inferiori a quelli offerti da molti altri istituti, a partire da PostFinance (0,4% su conti risparmio) e da diverse banche cantonali e regionali, che garantiscono lo 0,5-0,6%.

Come si ricorderà la Banca nazionale svizzera (BNS) lo scorso 16 giugno ha alzato il suo tasso guida, allora fermo da oltre sette anni, dal -0,75% al -0,25%, per poi portarlo allo 0,5% il 22 settembre (fine degli interessi negativi) e rialzarlo ulteriormente all'1,0% il 15 dicembre (livello oggi in vigore).

hm, ats