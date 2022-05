Credit Suisse inflazione a 2,3% in Svizzera, BNS alzerà il tasso guida

Gli occhi del paese cominciano a puntare sulla BNS. Keystone

Alla luce dell'accelerazione dei prezzi a livello globale Credit Suisse corregge al rialzo le sue previsioni di inflazione per quest'anno in Svizzera: gli esperti della banca si aspettano un rincaro del 2,3%, contro l'1,8% ipotizzato in precedenza.

Per il 2023 la stima viene mantenuta all'1,0%, emerge da un'analisi pubblicata oggi.

L'inflazione rimane comunque più bassa rispetto a quella dell'Eurozona e degli Stati Uniti: la Banca nazionale svizzera (BNS) potrebbe quindi attendere sino a dicembre prima di procedere a un primo rialzo al -0,50% del suo tasso guida, attualmente fermo a -0,75%. Secondo gli specialisti di Credit Suisse l'istituto guidato da Thomas Jordan dovrebbe poi portare il tasso a -0,25% nel giugno 2023 e allo 0,0% nel dicembre dello stesso anno.

hm, ats