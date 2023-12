Credit Suisse è molta attiva negli Stati Uniti. Keystone

Credit Suisse (CS) dovrà pagare 10 milioni di dollari (quasi 9 milioni di franchi al cambio attuale) negli Stati Uniti per illeciti relativi a fondi: l'istituto rilevato da UBS ha trovato un accordo con la SEC, l'autorità americana di vigilanza dei mercati finanziari.

In seguito all'ordinanza di un tribunale a Credit Suisse e alle sue controllate era stato temporaneamente vietato negli Usa di agire come emittenti o consulenti di fondi di investimento: malgrado ciò l'istituto è rimasto attivo in questo campo, si legge in un comunicato diffuso ieri sera dalla SEC.

Da qui la sanzione: nell'ambito dell'intesa con l'autorità americana le entità di CS non hanno però né ammesso né negato le accuse.

UBS non manca peraltro di mostrare la sua soddisfazione. «Dopo aver identificato e segnalato la questione alla SEC, questo accordo rappresenta un altro passo importante nei nostri sforzi per affrontare e risolvere in modo attivo i casi legali e le questioni pregresse di Credit Suisse», ha indicato all'agenzia Awp un portavoce del gruppo guidato da Sergio Ermotti.

hm, ats