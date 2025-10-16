  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Banche e giustizia Credit Suisse perde la causa contro la giapponese Softbank sui fondi Greensill

SDA

16.10.2025 - 16:00

I fondi Greensill hanno contribuito ad affossare la banca.
I fondi Greensill hanno contribuito ad affossare la banca.
Keystone

Credit Suisse (CS), società nel frattempo acquisita da UBS, ha perso una causa intentata a Londra contro la holding finanziaria giapponese Softbank per crediti dei fondi Greensill.

Keystone-SDA

16.10.2025, 16:00

16.10.2025, 16:07

L'istituto aveva chiesto un risarcimento danni pari a 440 milioni di dollari (352 milioni di franchi al cambio attuale), ma una corte ha respinto l'esposto.

La controversia riguardava crediti Greensill nei confronti della società di costruzioni statunitense Katerra, ora insolvente. CS sosteneva che Softbank, in qualità di principale investitore di Katerra, avesse tratto vantaggio dalla ristrutturazione dei debiti dell'azienda, danneggiando così la banca.

Un portavoce del gruppo nipponico ha dichiarato all'agenzia Reuters che la sentenza «dà pienamente ragione a Softbank»: le accuse sarebbero state un «tentativo infondato di scaricare la colpa su altri».

Come si ricorderà nel marzo 2021 era avvenuto il fallimento della società finanziaria britannica Greensill Capital, in cui Credit Suisse aveva impegnato 10 miliardi di dollari attraverso quattro fondi.

Il crollo di tali attivi è considerato una delle cause principali del declino dell'allora seconda banca elvetica, che nel 2023 è stata rilevata da UBS nell'ambito di un piano di salvataggio orchestrato dal Consiglio federale.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Geppi Cucciari riapre la sua «Splendida Cornice». Woody Allen primo ospite di spicco
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Kyrgios torna a pungere Sinner e tira in ballo un «complotto» all'italiana all'interno dell'ATP

Altre notizie

Mobilità. Sempre più veicoli sulle strade svizzere, +43% in 25 anni

MobilitàSempre più veicoli sulle strade svizzere, +43% in 25 anni

All'inizio fu deriso. È morto Leo Jeker, il pioniere dell'innevamento artificiale

All'inizio fu derisoÈ morto Leo Jeker, il pioniere dell'innevamento artificiale

Beni voluttuari. Sugli scaffali della Migros manca il cioccolato Lindt, «si è in trattativa sui prezzi»

Beni voluttuariSugli scaffali della Migros manca il cioccolato Lindt, «si è in trattativa sui prezzi»