Il PIL salirà dell'1,0% Gli economisti: «La crescita svizzera nel 2026 sarà moderata»

SDA

17.12.2025 - 14:01

La progressione dell'economia non sarà spettacolare.
La progressione dell'economia non sarà spettacolare.
Keystone

La Svizzera andrà incontro nei prossimi mesi a una crescita moderata: secondo gli economisti consultati dall'Istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo nel 2026 il prodotto interno lordo (Pil) salirà dell'1,0% (al netto degli eventi sportivi).

Keystone-SDA

17.12.2025, 14:01

17.12.2025, 14:22

Per l'anno in corso è invece pronosticato un +1,3%.

A causa di una revisione statistica questi indicatori non sono comparabili con quelli del rilevamento precedente, risalente a settembre, mette in guardia il KOF in un comunicato odierno. Agli esperti è stato chiesto anche di ipotizzare la crescita fra cinque anni: in media hanno optato per un valore dell'1,5%.

In relazione all'inflazione, è prevista una media dello 0,2% nel 2025, dello 0,4% l'anno prossimo e dello 0,9% fra un lustro. Le prospettive per il mercato del lavoro rimangono stabili, con tassi di disoccupazione pronosticati al 2,9% nel 2025 e al 3,1% nel 2026.

Le previsioni del KOF «Consensus Forecast», giunto alla 120esima edizione e a cui hanno preso parte 13 specialisti, non vanno confuse con quelle del centro congiunturale stesso, che sono state pubblicate due giorni or sono.

