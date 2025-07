Crescono i pernottamenti in Svizzera. Keystone

Lo scorso maggio il settore alberghiero in Svizzera ha fatto registrare 3,5 milioni di pernottamenti, un dato pari ad un aumento dell'1,7% (+58'000 di pernottamenti) su base annua. Lo ha reso noto oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

Keystone-SDA SDA

L'incremento ha riguardato sia i visitatori stranieri che quelli indigeni, mette in evidenza l'UST. Nel primo caso, i pernottamenti sono stati 1,9 milioni (+1,0%; +19'000), mentre nel secondo 1,6 milioni (+2,5%; +39'000).

La Svizzera è stata particolarmente apprezzata dagli statunitensi, che hanno realizzato un incremento del 6% rispetto all'anno precedente. Netto aumento anche per i cittadini indiani (+8%) e cinesi (+5%). In calo invece la presenza di tedeschi (-4%)

La pubblicazione odierna dell'UST si occupa anche dei dati fra gennaio e maggio 2025, periodo in cui il settore della ricettività turistica ha fatto registrare 16 milioni di pernottamenti, in aumento dell'1,2% (+201'000) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il ramo è quindi ancora in corsa per superare il record di 42,8 milioni di pernottamenti segnato l'anno scorso.

In questo lasso di tempo, le notti generate dai visitatori stranieri sono state 8,1 milioni (+3,6%; +283 000), la stessa cifra registrata per gli ospiti interni, che fanno registrare però un calo (-1,0%; -82'000).