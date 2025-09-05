  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Norme Swissness Croce svizzera sulle scarpe On, spetterà al TF decidere?

SDA

5.9.2025 - 11:00

Le scarpe On sono al centro di un acceso dibattito.
Le scarpe On sono al centro di un acceso dibattito.
Keystone

Potrebbe essere il Tribunale federale (TF) a decidere sulla controversia relativa alla croce svizzera sulle scarpe On.

Keystone-SDA

05.09.2025, 11:00

05.09.2025, 12:13

L'azienda zurighese che produce i suoi articoli in Asia vuole infatti evitare che la questione sia affrontata in Cina, riferisce oggi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Mercoledì rappresentanti della società hanno incontrato le controparti di Swissness Enforcement Association (SEA) – associazione che si batte per il rispetto della legislazione che protegge l'indicazione di provenienza elvetica – e dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

«Chiediamo a SEA e IPI di ritirare la loro denuncia in Cina e di risolvere la controversia in Svizzera», ha indicato un portavoce alla NZZ. «Lasciamo che sia il Tribunale federale a decidere cosa possa essere rappresentato dalla croce svizzera».

Da anni On è oggetto di critiche per l'uso del simbolo sulle sue calzature, che sono fabbricate in Vietnam e Indonesia. SEA ritiene che ciò costituisca una violazione delle norme Swissness.

On fa invece riferimento all'aggiunta «Swiss Engineering»: viene messa in risalto la sede di Zurigo, dove oltre 300 collaboratori si occupano della ricerca, dello sviluppo e del design, viene argomentato.

Violazione delle norme «Swissness»?. Scarpe di On con la croce svizzera, ma prodotte in Asia: vertenza in corso

Violazione delle norme «Swissness»?Scarpe di On con la croce svizzera, ma prodotte in Asia: vertenza in corso

Coinvolta nella vertenza l'autorità cinese di vigilanza sul mercato?

Alcuni giorni or sono il Blick ha riferito che SEA e IPI avrebbero coinvolto nella vertenza l'autorità cinese di vigilanza sul mercato. Le organizzazioni negano di aver presentato una denuncia: avrebbero semplicemente avviato dei chiarimenti e le autorità di Pechino sarebbero intervenute d'ufficio nella questione.

Questo, secondo la NZZ, ha generato parecchio nervosismo presso On. «L'azione di SEA e IPI in Cina è distruttiva», ha sostenuto l'impresa contattata dall'agenzia Awp. Il loro comportamento espone al rischio anche altre ditte svizzere, viene fatto notare.

La situazione resta fluida: non è ancora chiaro se si arriverà effettivamente a un processo. Rimane inoltre incerto se SEA e IPI ritireranno la loro richiesta di accertamenti in Cina e come procederanno le autorità locali.

I più letti

Pescato uno squalo nutrice arancione, che si scopre poi essere in realtà albino
Turista taglia il filo spinato su un'alpe mettendo in pericolo il bestiame
Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»
Ecco le prime foto ufficiali della principessa Kate con il nuovo look biondo
A Carasso la SPAB cattura una tarantola africana, tra le più velenose

Altre notizie

Intelligenza artificiale. Apertus, l'alternativa elvetica a ChatGPT, è ora accessibile sui server svizzeri, «è autonomia digitale»

Intelligenza artificialeApertus, l'alternativa elvetica a ChatGPT, è ora accessibile sui server svizzeri, «è autonomia digitale»

Previsioni economiche. UBS: «Il tasso ipotecario di riferimento sarà stabile almeno sino al 2027»

Previsioni economicheUBS: «Il tasso ipotecario di riferimento sarà stabile almeno sino al 2027»

Mercati azionari. Borsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

Mercati azionariBorsa svizzera: Sonova esce dallo SMI