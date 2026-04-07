Nell'assicurazione di base, CSS registra per la prima volta in quattro anni un'eccedenza pari a 109,5 milioni. (Immagine simbolica d'archivio) Keystone

L'assicuratore malattia CSS lo scorso anno ha registrato un utile netto in forte crescita e un aumento anche dei premi incassati. Il 2025 è anche stato caratterizzato da una progressione senza precedenti della clientela nell'assicurazione di base.

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CSS ha quadruplicato il proprio utile, portandolo a 260,8 milioni di franchi (62,7 milioni nel 2024), indica l'azienda lucernese in un comunicato odierno. Nell'assicurazione di base, annuncia per la prima volta in quattro anni un'eccedenza pari a 109,5 milioni, contro una perdita di 129,2 milioni nell'anno precedente. Nelle assicurazioni complementari, il risultato netto si è attestato a 144,9 milioni, una cifra al di sotto del dato del 2024, che ammontava a 190,0 milioni.

Per CSS si tratta di risultati «convincenti», ottenuti grazie a una rigorosa disciplina nei costi. L'assicuratore precisa che una parte degli utili è stata restituita ai clienti attraverso programmi di bonus, con gli assicurati che hanno ricevuto complessivamente 22,5 milioni.

Quasi 8 miliardi di ricavi da premi

I ricavi da premi sono aumentati del 3,6%, raggiungendo i 7,8 miliardi di franchi. Il numero di assicurati è cresciuto in modo significativo: nell'assicurazione di base, CSS ha acquisito oltre 90'600 nuovi clienti, raggiungendo quota 1,56 milioni. Complessivamente, all'inizio del 2026 il gruppo contava circa 1,73 milioni di assicurati.

I costi sanitari hanno continuato ad aumentare. Gli oneri per le prestazioni nell'assicurazione di base hanno registrato una crescita del 4,4% per persona assicurata, raggiungendo in media i 4153 franchi.

Ciononostante, il rapporto sinistri/costi è migliorato a livello di gruppo attestandosi al 98,2%, contro il 101,1% dell'anno precedente, il che significa che i ricavi hanno nuovamente superato i costi. CSS precisa di aver evitato, grazie ai controlli delle fatture, spese ingiustificate per circa 872 milioni di franchi.

Un'offerta ampliata

Dal punto di vista strategico, CSS ha recentemente ampliato la propria offerta e fondato una propria compagnia di assicurazioni sulla vita nel 2025. L'assicuratore intende così in particolare estendere le sua attività al settore della previdenza.

Fondato nel 1899 quale cassa malati cristiano-sociale e con sede a Lucerna il gruppo CSS è uno dei principali assicuratori del paese, specializzato in polizze malattia, infortuni e danni. È presente in tutta la Svizzera con un centinaio di agenzie e ha in organico 3000 persone.