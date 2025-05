I Consiglieri federali Guy Parmelin e Karin Keller-Sutter. Keystone

La Svizzera e gli Stati Uniti hanno intenzione di accelerare il processo in corso per giungere a un'intesa sui dazi. Lo ha affermato oggi durante un incontro coi media la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter.

Quest'ultima ha accennato all'accordo raggiunto fra Londra e Washington, aggiungendo di sperare che la Svizzera sia il prossimo Paese a suggellare un accomodamento simile con l'amministrazione Trump.

L'incontro con la controparte americana, e in particolare col ministro dell'economia Scott Bessent e il rappresentante al commercio Jamieson Greer, si è svolto in un clima amichevole e costruttivo, ha spiegato la «ministra» delle finanze, specificando che fra una o due settimane la Svizzera dovrà finalizzare una dichiarazione di principio, come convenuto oggi con la controparte statunitense, per poi inviare negli Stati Uniti la Segretaria di Stato all'economia, Helene Budliger Artieda, e quella alle questioni finanziarie internazionali, Daniela Stoffel.