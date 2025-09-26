  1. Clienti privati
Svizzera Dazi su farmaci, il Dipartimento dell'economia cauto: «Prendiamo atto»

SDA

26.9.2025 - 14:00

Il tema del commercio mondiale fa parte dei dossier all'esame del consigliere federale Guy Parmelin.
Keystone

L'Amministrazione federale ha reagito con cautela all'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di dazi al 100% sui prodotti farmaceutici importati.

Keystone-SDA

26.09.2025, 14:00

26.09.2025, 14:05

I dipartimenti competenti analizzeranno gli effetti delle misure insieme ai gruppi interessati, ha indicato oggi a Keystone-ATS un portavoce del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR).

È stato presto atto dell'annuncio degli Stati Uniti, ma al momento momento non sono noti i dettagli, ha aggiunto l'addetto stampa.

