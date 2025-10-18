  1. Clienti privati
Congiuntura Dbrs alza il rating dell'Italia a 'A', trend stabile

SDA

18.10.2025 - 09:33

La stabilità del governo di Giorgia Meloni convince le agenzie di rating.
Keystone

L'agenzia Dbrs Morningstar alza il rating dell'Italia a A (low) da BBB (High), con trend stabile da positivo. È quanto si legge in una nota.

Keystone-SDA

18.10.2025, 09:33

18.10.2025, 09:34

Il governo della premier Giorgia Meloni «si sta dimostrando stabile e credibile», con l'Italia che sta attraversando un «periodo di stabilità politica che garantisce maggiore prevedibilità nell'elaborazione delle politiche e credibilità nei suoi piani di bilancio», afferma l'agenzia di rating.

«Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio», ha commentato il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti.

Allo stesso tempo S&P taglia il rating della Francia a 'A+' da 'AA-'. L'outlook è stabile, si legge in una nota.

