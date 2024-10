Agli svizzeri il contante piace. Keystone

Gli svizzeri pagano sempre più spesso in modo digitale, ma continuano ad apprezzare fortemente il denaro contante, ritenuto più sicuro di altri canali di trasferimento di denaro: due persone su tre sono quindi contrarie a una società senza monete e banconote.

SDA

Sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni che emergono da uno studio condotto a livello internazionale dalla società di ricerca demoscopica Marketagent e pubblicato ieri.

L'85% delle 1600 persone interrogate in Svizzera ritiene che il contante sia «simpatico». La stessa quota ha il medesimo giudizio sulle carte, mentre i pagamenti con dispositivi mobili scendono al 65% e quelli con valuta digitale (per esempio bitcoin) al 18%.

Il 92% reputa le banconote sicure (per il 65% addirittura molto sicure), valore che scende all'86% per le carte (solo 33% molto sicure), al 63% per i pagamenti con smartphone e al 25% per le criptovalute.

Ma perché piace il contante? Perché è anonimo (61%), ha tradizione (61%), dà la sensazione di possedere qualcosa di afferrabile (51%), è pratico, rapido e poco complicato (51%), dà la sensazione di indipendenza (46%).

Al capitolo vantaggi, il contante viene apprezzato poiché è accettato quasi ovunque (67%), permette di dare la mancia senza complicazioni (66%), consente di fare acquisti in modo anonimo (61%), non bisogna ricordarsi PIN o parole chiave (58%), è pratico e veloce (52%), non si deve temere che venga addebitato un importo sbagliato (52%), permette di tenere sotto controllo le uscite (44%).

La Svizzera si trasformerà in una società senza contanti? Per il 14% è molto probabile, per il 34% è possibile, per il 29% è illusorio e per il 23% è inconcepibile. Il 63% del campione vedrebbe comunque in modo negativo questa evoluzione, il 20% l'approverebbe e il rimanente 17% ha una posizione neutrale. Il 77% vivrebbe anche come una perdita la sparizione delle banconote.

Insomma gli abitanti del paese di Guglielmo Tell rimangono affezionati al portamonete fisico, anche se i pagamenti con altri mezzi avanzano e sono ormai maggioritari: per quanto riguardo le spese comuni, il primo canale è al 38%, il secondo al 62%.

hm, ats