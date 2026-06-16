La collaborazione fra Denner e Caritas si sta espandendo.

La carne giunta alla data di scadenza non viene gettata nella spazzatura, ma congelata e quindi donata ai mercati Caritas, un procedimento che permette di conservarla per altri 90 giorni.

L'iniziativa, avviata nel marzo 2024 partendo da 15 punti vendita, è arrivata a coinvolgere nell'aprile di quest'anno 300 succursali, informa la catena di supermercati in un comunicato odierno.

I negozi pilota si trovavano soprattutto nella zona di Zurigo; nel frattempo, si sono unite anche le zone di Ginevra, Losanna, Friburgo, Berna, Basilea, Lucerna, Zugo e della Svizzera orientale.

Un progetto locale diventa di livello nazionale

Il progetto viene costantemente ampliato: il presupposto è che nella regione siano presenti mercati della Caritas. Secondo Denner esiste un potenziale soprattutto nei cantoni di Argovia e Soletta, nonché in diverse zone montane.

«Da un piccolo progetto pilota è nato un programma nazionale», si rallegra Lisa Züger, responsabile sostenibilità e politica economica dell'impresa, citata nella nota.

«Ormai quasi la metà delle nostre filiali vi partecipa. L'iniziativa aiuta le persone in difficoltà e, al contempo, offre un importante contributo alla riduzione dello spreco alimentare. Denner dona ogni anno ai mercati Caritas prodotti a lunga conservazione per un valore di circa 250'000 franchi: un impegno che ci rende orgogliosi».

Un'etichetta apposta per questo progetto

«La collaborazione con Denner è per noi di enorme valore», le fa eco Tim Murer, direttore della cooperativa Mercati Caritas, a sua volta citato nel documento per la stampa.

«Il progetto dei surgelati rappresenta un elemento fondamentale, poiché ci permette di integrare in modo mirato la nostra gamma di prodotti. Proprio gli articoli a base di carne, in quanto importante fonte di proteine, sono spesso difficilmente accessibili per molta parte della nostra clientela con un budget limitato, ma rivestono un ruolo fondamentale per un'alimentazione equilibrata».

I mercati Caritas offrono la carne nei propri punti vendita con uno sconto del 66%. Un'etichetta appositamente sviluppata per il progetto indica sul prodotto che deve essere consumato entro 90 giorni. Dopo lo scongelamento, la carne deve essere mangiata entro 24 ore.

La storia di Denner in breve

Denner trae le sue origini da un'impresa di fine Ottocento che vedeva Cäsar Denner tra i suoi soci.

La prima filiale della società come è conosciuta oggi aprì i battenti nel 1967 a Zurigo: si trattò del primo negozio discount per alimentari in Svizzera. Oggi è una realtà che gestisce 870 punti vendita con più di 6500 dipendenti.

Dalla fine del 2009 l'impresa è controllata completamente da Migros.