Agenzie viaggi Dertour Suisse taglia 250 impieghi dopo l'acquisto di Hotelplan

SDA

2.12.2025 - 15:00

Si annunciano tempi di riorganizzazione per Hotelplan.
Si annunciano tempi di riorganizzazione per Hotelplan.
Keystone

L'operatore viaggi Dertour Suisse procede a un pesante taglio occupazionale dopo l'acquisizione di Hotelplan, un tempo filiale di Migros.

Keystone-SDA

02.12.2025, 15:00

02.12.2025, 15:08

Entro la fine del 2027 saranno probabilmente cancellati circa 250 posti di lavoro, ha comunicato oggi il proprietario del marchio Kuoni. Saranno chiuse 15 filiali.

A tre mesi dall'acquisizione l'integrazione procede rapidamente, ha indicato oggi Dertour Suisse, che ha presentato ai dipendenti la nuova organizzazione. I tagli riguardano principalmente i settori dell'informatica (sarà unificata sulla base della piattaforma della casa madre tedesca) e degli acquisti (che saranno effettuati dalla Germania), ha spiegato un portavoce all'agenzia Awp.

Anche la presenza sul territorio sarà ridimensionata: diverse agenzie di viaggio verranno accorpate. Quali saranno i punti vendita interessati sarà reso noto solo in un secondo momento. In futuro il gruppo continuerà a gestire 120 filiali in Svizzera. Il personale sarà in gran parte riassorbito, ha sostenuto l'addetto stampa. «Ci sarà soprattutto un snellimento della struttura dirigenziale», ha concluso.

