Cade un'altra testa alla Deutsche Bank

Domani il presidente della direzione Christian Sewing dovrebbe svelare i dettagli del più imponente piano di ristrutturazione da almeno un decennio. Source: Keystone/DPA/ARNE DEDERT

Sta per cadere un'altra testa nel board di Deutsche Bank, il colosso tedesco in crisi il cui piano di ristrutturazione è atteso per domani, domenica.

Stando a fonti vicine al dossier, a lasciare la banca sarebbe stavolta Frank Strauss, capo della divisione retail e commerciale.

La terza in pochi giorni

Con l'addio di Strauss salirebbe a tre il numero di uscite eccellenti, dopo quella ufficiale annunciata venerdì del capo della divisione Corporate and investment Garth Ritchie, e quella ancora non formalizzata ma data per certa da molte indiscrezioni, del capo della divisione regolatoria Sylvie Matherat, le cui teste erano state chieste dal fondo d'investimento e potente azionista Riebeck-Brauerei.

Strauss è rimasto nel board della banca per meno di due anni. L'attesa, adesso, è per l'annuncio di domani, quando il presidente della direzione Christian Sewing dovrebbe svelare i dettagli del più imponente piano di ristrutturazione da almeno un decennio con ventimila dipendenti, secondo le indiscrezioni circolate, che rischiano il posto.