Deutsche Bank, via 18mila impieghi

Momenti difficili per la banca. Source: KEYSTONE/EPA/THORSTEN WAGNER

Il maxi piano di ristrutturazione di Deutsche Bank prevede un taglio di circa 18 mila posti, per scendere a circa 74mila dipendenti nel 2022.

È quanto si legge in una nota dell'istituto, in cui si precisa che la banca si aspetta di ridurre i costi di circa 6 miliardi di euro, che si attesteranno a circa 17 miliardi nel 2022.

Al termine della riunione del consiglio di amministrazione (Cda), la banca annuncia una serie di misure a partire da una riduzione del 40% degli attivi allocati in corporate e investment banking e l'uscita dal Global equity, insieme alla creazione di una bad bank in cui saranno trasferiti attivi per 74 miliardi di euro.