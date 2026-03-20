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E la benzina? Il diesel continua a salire, è arrivato a 2,10 franchi in Svizzera

SDA

20.3.2026 - 14:00

Riempire il serbatoio diventa sempre più caro.
Riempire il serbatoio diventa sempre più caro.
Keystone

L'escalation del conflitto in Medio Oriente fa salire ulteriormente i prezzi dei carburanti: secondo i dati del Touring Club Svizzero (TCS) il litro di diesel costa ora in media 2,10 franchi.

Keystone-SDA

20.03.2026, 14:00

20.03.2026, 14:05

A metà settimana il costo alla pompa aveva superato – per la prima volta dall'inizio della guerra in Iran – la soglia dei 2 franchi, attestandosi a 2,01 franchi al litro.

Anche per la benzina bisogna pagare di più, sebbene l'incremento sia leggermente minore: il litro di senza piombo 95 è progredito di 5 centesimi da mercoledì, attestandosi a 1,82 franchi.

Il TCS pubblica il prezzo medio al litro di carburante sulla base dell'analisi di diverse fonti. L'organizzazione spiega l'aumento più forte del diesel rispetto alla benzina con la maggiore domanda di gasolio parte dell'industria.

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