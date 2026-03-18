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Svizzera Diesel oltre 2 franchi, è la prima volta dallo scoppio della guerra

SDA

18.3.2026 - 12:01

I prezzi del diesel e della benzina presentano evoluzioni differenti.
I prezzi del diesel e della benzina presentano evoluzioni differenti.
Keystone

Il conflitto in Iran si ripercuote con forza sui prezzi del carburante in Svizzera.

Keystone-SDA

18.03.2026, 12:01

18.03.2026, 12:02

Secondo i dati diffusi dal Touring Club Svizzero (TCS) il costo del diesel ha superato ora per la prima volta dall'inizio della guerra la soglia dei 2 franchi al litro, toccando una media di 2,01 franchi.

L'aumento è stato rapido: alla fine di febbraio il costo medio si attestava ancora sotto 1,80 franchi. Nell'arco di poche settimane la situazione è radicalmente cambiata, riportando i listini ai livelli della crisi energetica seguita all'invasione russa dell'Ucraina.

Diverso invece è l'andamento per la benzina: il prezzo della senza piombo 95 sembra essersi stabilizzato, con una media attuale di 1,77 franchi al litro, mantenendosi così al di sotto della soglia di 1,80 franchi.

Secondo quanto rilevato dal TCS, che raccoglie i dati attraverso l'analisi di diverse fonti e campionature, la crescita più marcata del diesel rispetto alla benzina è da attribuire alla maggiore domanda da parte del settore industriale.

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