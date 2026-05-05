L'investitore retico Remo Stoffel (foto d'archivio) Keystone

Dietro la denuncia da diverse centinaia di milioni di franchi contro la Banca Cantonale Grigione (BCG) e la sua controllata BZ Bank c'è l'investitore retico Remo Stoffel. Una portavoce di Priora Suisse, la società di Stoffel, ha confermato all'agenzia di stampa AWP la «presentazione di una istanza di conciliazione in relazione a una causa di risarcimento danni».

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La denuncia è diretta contro la BZ/BCG in relazione all'emissione di azioni con diritto di voto da parte della United Machining Solutions AG nel gennaio 2024, ha comunicato oggi la portavoce.

In occasione di tale aumento di capitale, la BZ/BCG, in qualità di gestore patrimoniale, avrebbe rinunciato all'esercizio dei diritti di opzione, a svantaggio degli investitori esistenti, tra cui anche Stoffel.

In precedenza la notizia era stata riportata dal portale online «Tippinpoint». «La questione è oggetto di procedimenti in corso. Non rilasceremo ulteriori dichiarazioni al riguardo», si legge nella presa di posizione di Priora Suisse. Anche BCG oggi non ha voluto rilasciare altri commenti, ribadendo tramite un portavoce di «respingere con decisione» le accuse.

La Banca Cantonale Grigione aveva comunicato ieri di essere, insieme alla sua affiliata BZ Bank Aktiengesellschaft, oggetto di una denuncia da diverse centinaia di milioni di franchi.

Il ricorrente accusa le parti di violazioni degli obblighi in relazione a un rapporto con un cliente e a un prodotto d'investimento e chiede un risarcimento di alcune centinaia di milioni, si legge nella nota.

La BZ Bank è stata per molti anni di proprietà del noto investitore Martin Ebner. Nel 2022 la BCG gli ha acquistato la maggioranza dell'istituto finanziario e dall'inizio del 2025 ne è l'unica proprietaria. Con la vendita della BZ Bank, Ebner ha compiuto l'ultimo passo nella sua pianificazione successoria.

La United Grinding Group, controllata in maggioranza dalla Patinex AG di Ebner, aveva acquisito nel 2024 la divisione «Machining Solutions» del gruppo industriale sciaffusano Georg Fischer.

Nel corso dell'operazione, il nuovo gruppo è stato rinominato «United Machining Solutions» (UMS). Secondo le proprie dichiarazioni, con un fatturato di 1,5 miliardi di dollari, è uno dei maggiori produttori di macchine utensili al mondo.

Remo Stoffel è diventato famoso non da ultimo per l'acquisto delle Terme di Vals. In quell'occasione aveva suscitato scalpore con i suoi piani di costruire una torre alta 381 metri.

Si era fatto un nome come imprenditore immobiliare quando, insieme a soci in affari, aveva acquistato la società immobiliare Avireal dal patrimonio di Swissair. Nel 2020 era stato condannato dalla Procura di Zurigo a una pena detentiva con la condizionale per falsità in documenti.

Stoffel era inoltre investitore in diverse aziende svizzere, tra cui la società farmaceutica Vifor, venduta nel 2022 all'australiana CSL. Secondo quanto riportato dai media, vive a Dubai.