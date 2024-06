Un accordo che soddisfa le associazioni ambientaliste è stato trovato. Keystone

Le Forze motrici di Oberhasli (KWO), affiliate di BKW, hanno trovato un accordo con le associazioni ambientaliste per il progetto di innalzamento della diga del Grimsel, nell'Oberland bernese.

Diverse misure verranno prese per compensare l'allagamento di alcuni habitat, si legge in un comunicato odierno.

Attraverso il pianificato ingrandimento del lago artificiale verrà sommersa la zona vicina a un ghiacciaio. Per questo le parti erano in discussione per cercare una soluzione soddisfacente, viene ricordato nella nota.

L'accordo è stato siglato da diverse associazioni quali Pro Natura, WWF, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio e Club alpino svizzero.

L'innalzamento della diga del Grimsel ha una storia lunga e tormentata. Nel 2005 la KWO ha richiesto un permesso per l'ampliamento.

Il Tribunale federale aveva poi deciso che era necessaria una concessione e l'inserimento nel piano direttore e non un semplice permesso di costruire. A tutto ciò si sono aggiunte le discussioni riguardanti l'impatto ambientale.

