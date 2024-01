I pacchi si contano a milioni. Keystone

Vendite ancora una volta record per Digitec Galaxus: il più grande rivenditore online della Svizzera – con presenza anche in altri paesi europei – ha realizzato nel 2023 un fatturato di 2,7 miliardi di franchi, il 13% in più dell'anno prima.

In totale oltre 4 milioni di persone hanno fatto acquisti presso Galaxus almeno una volta nel 2023, di cui 1 milione tra Germania, Austria e il resto degli stati europei.

In Svizzera particolarmente richiesti sono stati i prodotti di consumo quotidiano: la crescita percentuale più elevata si è registrata nei segmenti supermercato nonché bellezza e salute, dove i ricavi hanno superato di oltre il 30% quelli dell'anno precedente.

Sui mercati internazionali – dove è stato conseguito un fatturato di 286 milioni di euro (267 milioni di franchi al cambio attuale), in progressione del 55% – l'interesse dei clienti si è invece concentrato su telefoni cellulari, altra elettronica di consumo e prodotti informatici.

L'assortimento sul mercato nazionale è stato ampliato di oltre il 30% e raggiunge ormai 6,3 milioni di prodotti. Stando alla dirigenza, su gran parte di questo assortimento i prezzi sono stati ridotti.

Nell'anno appena concluso l'impresa ha anche registrato il suo centomilionesimo ordine da quando esiste: si è trattato di un paio di guanti acquistati da un cliente durante la settimana del Black Friday.

La storia di DIgitec Galaxus in breve

Digitec Galaxus parte dall'iniziativa di tre amici 25enni – uno dei quali è l'attuale Ceo Florian Teuteberg – che nel 2000 si misero ad assemblare da soli i loro computer, dapprima per uso personale, poi per conoscenti.

Nel 2001 aprirono il negozio digitec.ch e nel 2012 lanciarono galaxus.ch. Nello stesso anno Migros acquisì una partecipazione e nel 2015 la maggioranza. Oggi l'azienda con sede a Zurigo è attiva in dieci località della svizzera tedesca e romanda.

hm, ats